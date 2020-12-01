Tesla оновила софт для електрокарів

Американська компанія Ілона Маска почала оновлювати програмне забезпечення власних електричних автомобілів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Electrek.

Новий апдейт отримав назву «2020.48.5».

Зазначається, що в оновленні включені, зокрема, покращення до навігаційної системи та інтерфейс вікна текстових повідомлень.

Кількість оновлень залежатиме від регіону, адже, наприклад, апдейт до навігаційної системи електрокара компанії Маска доступний лише у Китаї.

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Очікується, що нові функції будуть з часом доступні для користувачів електричних автомобілів в усьому світі.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці жовтня американська компанія Tesla розробила нове програмне забезпечення для безпілотного управління електрокарами й показала роботу тестової версії.