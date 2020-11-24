Такого не було 800 років: Юпітер і Сатурн рекордно зблизяться у грудні

У день грудневого сонцестояння,21 грудня 2020 р.,Юпітера і Сатурна рекордно зблизяться, тому на нічному небі планети будуть виглядати як одна яскрава крапка.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Forbes.

Таким чином, Юпітер та Сатурн будуть виглядати як одна "подвійна планета" вперше з часів епохи Середньовіччя.

Ці дві планети вирівнялися у Сонячній системі кілька тижнів тому, але 21 грудня вони, стануть добре видними для спостереження з Землі.

Рідкісне небесне явище можна буде спостерігати з будь-якого місця на Землі, де буде чисте небо. Хоча дві планети будуть максимально наближеними 21 грудня 2020 року, можна побачити це явище кожен вечір того тижня.

За прогнозами вчених, подібне явище повториться лише 15 березня 2080 року.