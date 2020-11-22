Гонитва за мобільністю: LG запатентувала ноутбук, що також розтягується

Південнокорейська компанія LG запатентувала концепт ноутбуку Rollable, що може розгортатися.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал GSM Arena.

Згідно із заявкою патенту, дисплей пристрою може розгортатися з 33,8 до 43,2 сантиметра. Також клавіатура може згортатися, коли нею не користуються.

Зазначається, що компанії, що виробляють електричні пристрої, часто патентують дизайни, які ніколи не проходять стадію драфтового проєкту.

Раніше LG представила телевізор з властивістю розгортатися вартістю 60 тисяч доларів США.

Як повідомляв Укрінформ, китайська компанія Oppo представила концепт смартфона X 2021 із дисплеєм, що розтягується.