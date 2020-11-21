YouTube показуватиме рекламу на усіх відео

YouTube показуватиме рекламу навіть у тих відео, чиї автори не вмикали такої опції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Ars Technica.

Видання пояснює, що творці відео зможуть заробляти на відео відразу. Однак, у дописі YouTube на форумі, розробники платформи пояснили, що користувачі, що не є членами партнерської програми, не отримуватимуть грошей за рекламні оголошення, які сервіс демонструватиме на їх відеороликах.

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Щоб отримати право на участь у партнерській програмі YouTube, творець відео має проживати у країні, яку він зазначив у профілі, мати 4000 публічних годин перегляду за останні 12 місяців та понад 1000 підписників. Раніше сервіс демонстрував рекламу виключно на відео користувачів, що відповідають цим критеріям.

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У майбутньому платформа зможе монетизувати будь-яке відео, якщо воно відповідає правилам YouTube щодо реклами. Це означає, що сервіс не розміщуватиме рекламу на відео, що містять неприйнятні висловлювання, насильство, матеріали сексуального характеру, вміст, пов’язаний із наркотиками та вогнепальною зброєю, а також з інформацією, що розпалює ненависть до окремих людей чи груп на основі їх релігії, статі та гендерної ідентичності.