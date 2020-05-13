Google почав переносити музичну бібліотеку до YouTube Music

Google почав переносити музичну бібліотеку до YouTube Music

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Укрінформ
Компанія Google створила функцію "переносу" між своїми музичними сервісами.

Про це Google повідомляє у блозі.

"Ми раді офіційно почати запрошувати користувачів Google Play Музика без особливих зусиль переносити свої музичні бібліотеки, особисті смакові уподобання та плейлисти в YouTube Music – новий зручний сервіс для прослуховування та пошуку музики. Наразі користувачі й надалі матимуть доступ до обох сервісів. Ми хочемо бути впевненими, що кожен матиме час перенести свій музичний контент і звикнути до YouTube Music", - йдеться в повідомленні.

У компанії додали, що усі користувачі Google Play Музики незабаром отримають електронний лист із детальними інструкціями про те, як розпочати перенесення повної історії та контенту Google Play Музики, а також подкастів у свої нові "домівки".

Як повідомлялося, Google Play Music - це музичний та пoдкастовий стримінговий сервіс та хмарне сховище музичних файлів, якими керує компанія Google. Про відкриття сервісу було оголошено 10 травня 2011 року.

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YouTube Music - мобільний застосунок, розроблений відеохостингом YouTube; він забезпечує спеціальний інтерфейс для сервісу, орієнтованого на потокове передавання музики, що дозволяє користувачам переглядати музичні відео на YouTube на основі жанрів. Сервіс також пропонує рівень преміум-класу, який дозволяє відтворювати без реклами та надає фонове відтворення й завантаження музики для програвання в офлайновому режимі. Ці підписки також пропонуються абонентам Google Play Music та YouTube Premium.

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