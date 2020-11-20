Rocket Lab вперше повернула запущену ракету на парашуті

Rocket Lab вперше повернула запущену ракету на парашуті

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Укрінформ
Конкурент SpaceX, приватна космічна компанія Rocket Lab вперше повернула на Землю перший ступінь своєї ракети-носія за допомогою парашутної системи.

Як передає Укрінформ, фотографію повернення ракети компанія опублікувала на своїй сторінці у Twitter.

У компанії також повідомили, що команда порятунку готується відправити ступінь ракети, що повернулася, кораблем до виробничого комплексу Rocket Lab.

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Як зазначає видання Techchurch, раніше компанія повертала перші ступені Electron назад на Землю контрольованим чином. Але місія «Повернення відправнику» знаменує собою перший раз, коли ракету повернули за допомогою парашута. Такий спосіб допоможе компанії повторно використовувати свої ракети в майбутньому, що значно скоротить вартість польотів у космос.

Фото: Rocket Lab

Як повідомляв Укрінформ, у кінці жовтня Rocket Lab успішно запустила ракету-носій Electron з 10 супутниками на борту.

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