Рекордно близько до Землі пролетів астероїд

Астероїд 2020 VT4 пролетів на відстані у 370 кілометрів від Землі, що найближче з усіх прольотів астероїдів біля нашої планети.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал New Atlas.

Розмір астероїда-рекордсмена в межах 5 - 10 м.

Зазначається, що сам астероїд максимально наблизився до Землі ще минулої п’ятниці о 20:20 за Києвом, проте астрономи змогли його виявити лише через 15 годин.

Відстань до нашої планети становила всього 370 кілометрів, що навіть ближче за орбіту Міжнародної космічної станції (МКС).

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Таким чином астероїд побив рекорд іншого космічного каменя 2020 QG, який минулого року пролетів на відстані у 2950 кілометрів від Землі, що майже у 8 разів більше відстані прольоту 2020 VT4.

Очевидно, що всі астероїди, які падали на Землю в минулому, наближалися ближче до Землі, ніж 2020 VT4, проте саме 2020 VT4 став найбільш наближеним, котрий пролетів повз нашу планету, не зачепивши її.