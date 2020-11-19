Рекордно близько до Землі пролетів астероїд
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал New Atlas.
Розмір астероїда-рекордсмена в межах 5 - 10 м.
Зазначається, що сам астероїд максимально наблизився до Землі ще минулої п’ятниці о 20:20 за Києвом, проте астрономи змогли його виявити лише через 15 годин.
Відстань до нашої планети становила всього 370 кілометрів, що навіть ближче за орбіту Міжнародної космічної станції (МКС).
Таким чином астероїд побив рекорд іншого космічного каменя 2020 QG, який минулого року пролетів на відстані у 2950 кілометрів від Землі, що майже у 8 разів більше відстані прольоту 2020 VT4.
Очевидно, що всі астероїди, які падали на Землю в минулому, наближалися ближче до Землі, ніж 2020 VT4, проте саме 2020 VT4 став найбільш наближеним, котрий пролетів повз нашу планету, не зачепивши її.