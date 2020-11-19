МЗС звернулося до українських ІТ-шників: хочуть створити спеціального чат-бота

Міністерство закордонних справ України звернулося до найкращих ІТ-спеціалістів України задля розробки спеціального чат-боту, який дасть змогу українським громадянам отримати відповіді на їхні питання у кілька кліків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

«20 листопада в Україні розпочинається командна номінація в рамках сімнадцятого ІТ-чемпіонату DEV Challenge. Цього сезону команди розроблятимуть спеціальну чат-бот-платформу для Міністерства закордонних справ України. Вона допоможе сотням тисяч українських громадян отримати відповіді на їхні питання всього у кілька кліків», - йдеться у повідомленні.

Очікується, що чат-бот-платформа забезпечить комплексну консультативну підтримку громадян, надаватиме відповіді на поширені питання, передбачатиме можливість спілкування з адміністратором та буде доступна у Facebook Messenger, Viber, Telegram, вебвіджетах на порталі МЗС та у соціальних мережах.

Створення чат-бот-платформи відбувається на безоплатній основі в рамках партнерства МЗС та компанії We_Challenge.

Нагадаємо: ІТ-чемпіонат DEV Challenge - це щорічне змагання ІТ-спеціалістів, організоване компанією по втіленню інновацій We_Challenge. За шість років проведення змагань, участь у них взяли 18 тисяч ІТ-шників.