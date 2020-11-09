З'явився чат-бот, що «перекладає» суржик українською

З’явився безкоштовний мобільний чат-бот «СтопСуржик», який «перекладає» суржик українською мовою.

Про це повідомляє Укрінформ.

«Робота над чат-ботом велася протягом місяця. Вона ще триває, адже словник суржику поповнюється щодня», - розповів Укрінформу розробник чат-бота, керівник FlashBot.Pro Денис Карпенко.

За його словами, головним було зібрати словник суржику. «Його ми збирали з різних джерел: і з упорядкованої збірки ще 1994 року, і з живого мовлення, що лунає довкола нас щодня. Наразі це понад 3300 слів і словосполучень. Цей чат-бот може стати вашим відданим помічником, якщо ви йому довіритеся. Він не супиться і не оцінює ваші знання, не дивиться зверхньо і не моралізує. Він просто допомагає навчитися говорити правильно», - додала співавторка проєкту «СтопСуржик» Лідія Карпенко.

На думку розробників, перевага бота в тому, що він завжди перебуває з людиною. «Бот - це початок розвитку автономних помічників для людей. Він забирає на себе усю рутину, даючи вам час на життя», - переконані вони.

Чат-ботом можна скористатися різними способами: написати слово суржиком і отримати український відповідник; перевірити свої знання: бот запропонує вам суржик – написавши аналог українською, ви дізнаєтеся, чи правильний він. Також це зручний тренажер для вдосконалення мови; бот ще вчиться: якщо ви не знаходите певне слово суржиком - можете його внести у словник бота із перекладом українською.

«СтопСуржик» працює в популярних месенджерах Вайбер і Телеграм.

Cуржик, за тлумаченням академічного словника, це - мішанина зерна: жита, пшениці, ячменю, вівса, а також борошно з такого зерна. А також має переносне значення: це «елементи двох або кількох мов, об’єднані штучно, без дотримання норм літературної мови», або ж «нечиста мова».

Як повідомляв Укрінформ, 9 листопада українці відзначають День української писемності та мови. День встановлений указом Президента України 6 листопада 1997 року на підтримку ініціативи громадських організацій - в день вшанування пам'яті Преподобного Нестора-Літописця.