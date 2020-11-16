Hyperloop розігнали майже до швидкості звуку

Під час випробувань у Південній Кореї капсулу вакуумного поїзда Hyperloop розігнали до рекордних 1019 км/год.

Про це повідомляє Business Korea, передає Укрінформ

«Рекорд встановили у Південній Кореї — на тестах була досягнута практично швидкість звуку. Корейський науково-дослідний інститут залізниць (Korail) протестував зменшений варіант капсули і зміг розігнати її до 1019 км/год, що практично дорівнює швидкості звуку (близько 1191 км/год). Попередній рекорд швидкості Hyperloop також був встановлений Korail і становив 714 км/год», - йдеться у повідомленні.

Концепція вакуумного потягу Hyperloop передбачає досягнення високих швидкостей без будь-якого шуму, оскільки він переміщається в безповітряному тунелі завдяки магнітній левітації.

Як відомо, мережу Hyperloop в Південній Кореї планують запустити до 2024 року. Очікується, що час у дорозі між Сеулом і Пусаном скоротиться з трьох годин до 30 хв. У цій країні вже є дуже швидкі поїзди, які курсують цим маршрутом. Але влада хоче зробити пасажирські поїздки надзвуковими.

Читайте також: Індія відмовилась від проєкту Ілона Маска

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня по Hyperloop вперше проїхали пасажири. Перше випробування з пасажирами здійснила компанія Virgin Hyperloop, чий тестовий трек розташований у пустелі в американському штаті Невада. Під час випробування двоє пасажирів проїхали 500-метрову тестову доріжку за 15 секунд, досягнувши швидкості 172 км/год.