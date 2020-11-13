Пандемія: Sony Play Station 5 розкупили з рекордною швидкістю
Укрінформ
Консоль Sony Corp PlayStation 5, яка з’явилася на ринку у четвер, уже повністю розпродана на сайтах інтернет-магазинів у Сполучених Штатах Америки та Японії, що пов’язують із впливом пандемії.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
Компанія Sony запустила продаж консолі в Інтернеті для підтримки соціального дистанціювання: покупців закликали бути в безпеці, залишатися вдома та оформлювати замовлення в онлайн-режимі.
Деякі великі роздрібні сайти в Японії та США, де PlayStation 5 продають за 400-500 доларів, навіть проводили лотереї серед замовників. На провідній платформі «блошиного» ринку Японії від Mercari Inc консолі продавалися за понад 900 доларів.
Розробники наголошують, що бум попиту на PS5, який пропонує найсучаснішу графіку, більш швидкий час завантаження та новий контролер з імерсивним зворотнім зв'язком, «був викликаний пандемією».