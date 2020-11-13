Пандемія: Sony Play Station 5 розкупили з рекордною швидкістю

Консоль Sony Corp PlayStation 5, яка з’явилася на ринку у четвер, уже повністю розпродана на сайтах інтернет-магазинів у Сполучених Штатах Америки та Японії, що пов’язують із впливом пандемії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Компанія Sony запустила продаж консолі в Інтернеті для підтримки соціального дистанціювання: покупців закликали бути в безпеці, залишатися вдома та оформлювати замовлення в онлайн-режимі.

Деякі великі роздрібні сайти в Японії та США, де PlayStation 5 продають за 400-500 доларів, навіть проводили лотереї серед замовників. На провідній платформі «блошиного» ринку Японії від Mercari Inc консолі продавалися за понад 900 доларів.

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Розробники наголошують, що бум попиту на PS5, який пропонує найсучаснішу графіку, більш швидкий час завантаження та новий контролер з імерсивним зворотнім зв'язком, «був викликаний пандемією».