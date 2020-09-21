Компанія Sony представила найменшу та найлегшу повнокадрову камеру у світі, яка називається Alpha-7C, — зі змінними об’єктивами та оптичною стабілізацією зображень.

Про це повідомляє New Atlas, передає Укрінформ.

Alpha-7C важить 509 г, має розміри 124 x 71,1 x 59,7 мм та оснащена 24,2-мегапіксельним повнокадровим датчиком Exmor з підсвічуванням. Завдяки сучасній системі автофокусу користувач може зробити 10 знімків за секунду зі зміною автоекспозиції між кожним кадром.

Девайс здатний знімати відео з роздільною здатністю 4K, а в режимі сповільненої зйомки — 1080 пікселів зі швидкістю 120 кадрів на секунду. Завдяки можливості під’єднання до Wi-Fi камера має опцію бездротової передачі зображень та швидкого обміну знімками, а також зйомки на відстані як у студії, так і, наприклад, з дрона, під час повітряної фото- та відеозйомки.

Об’єктив камери FE 28-60mm F4-F5,6 — найменша і найлегша у світі оптична система масштабування. Він має вагу 167 г та розширюється на відстань усього 45 мм від камери. Доступні й інші моделі об’єктивів, проте FE 28-60mm F4-F5,6 є найбільш портативним варіантом.

Як зазначає New Atlas, камера Sony Alpha-7C без об'єктива вартістю 1799,99 дол. з’явиться на полицях у США на початку жовтня, а ціна за камеру з 28-60-міліметровим комплектним об’єктивом сягатиме 2099,99 дол.

Окремо об’єктив можна буде придбати за 499,99 дол. у січні, а за попереднім розпродажем узимку його ціна становитиме 249 дол.