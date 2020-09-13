Майже 400 телевізорів для одного кадру: найбільша у світі камера зробила суперзнімок

Матриця датчиків зображення Обсерваторії імені Віри Рубін зробила знімки з роздільною здатністю 3,2 гігапікселів під час випробувань в Національній прискорювальній лабораторії США.

Про це повідомляє Nerdist, передає Укрінформ.

Зазначається, що зображення такі великі, що для відображення одного з них у повному розмірі знадобиться 378 телевізорів ультрависокої чіткості 4K. Серед об’єктів, які зафіксувала камера — шматок броколі та гравюра на дереві.

Фокусна площина камери складається зі 189 окремих сенсорів. Вони подібні до датчиків звичайних цифрових камер, проте набагато досконаліші і мають схожий принцип роботи — поглинають світло та перетворюють його в електричні сигнали, що утворюють цифрові зображення.

Команда обсерваторії пересвідчилась у справній роботі фокусної площини і розмістить її всередині кріостата, для функціонування якого необхідно підтримувати температуру 100 градусів Цельсія.

LSST, або Історичне дослідження простору і часу забезпечить найширші та найдетальніші зображення нічного неба. Сенсори у кріостаті, завдяки яким вдалося зробити знімки, будуть встановлені на найбільшу цифрову камеру у обсерваторії Вери Рубін у Чилі. Після цього астрономи використовуватимуть її для зображання території неба, яка дорівнює розміру 40 Місяців.

Матриця сенсорів настільки чутлива, що може фіксувати предмети, темніші у 100 мільйонів разів за ті, що може побачити людське око. Як зазначає Nerdist, це як побачити свічку на відстані тисяч кілометрів. Камера буде знімати панорамні зображення всієї південної півкулі неба протягом десяти років.

Фото: nerdist.com