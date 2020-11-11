Температура Всесвіту за 10 мільярдів років зросла удесятеро – вчені

Середня температура газів у Всесвіті за останні 10 мільярдів років збільшилася у понад десяток разів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Independent.

На сьогоднішній день вона становить близько 2 мільйонів градусів Цельсія.

«У той час як Всесвіт еволюціонує, гравітація у космосі об’єднує темну речовину і гази та перетворює їх у галактики та скупчення галактик», - заявив вчений з американського Університету штату Огайо І Куан Чан. За його словами, цей процес супроводжується сильним спротивом, що, в свою чергу приводить до підвищення температури газів.

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Зазначається, що для того, аби перевірити температуру Всесвіту, дослідники розробили спосіб, який дозволив їм оцінити температуру, якою вона була подалі від Землі (ще раніше у часі) і порівняли її з температурою, яка спостерігається ближче до нас (у поточний час). Результати дослідження підтвердили, що гази у Всесвіті з часом стають гарячішими через гравітаційний колапс космічної структури.

Видання додає, що дослідження, опубліковане в журналі Astrophysical Journal, спиралося на роботу Джима Піблса, який у 2019 році отримав Нобелівську премію з фізики за роботу щодо масштабної будови Всесвіту.

Як повідомляв Укрінформ, група міжнародних астрономів уперше за допомогою радіотелескопу знайшла нову планету, яка отримала назву BDR J1750+3809.