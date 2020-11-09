Для перевірки стану вітрових турбін у воді вперше у світі використали робота

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Interesting Engineering.

Видання наголошує на важливості технології, оскільки вона здатна знизити вартість технічного огляду турбін на 30%. Новий робот є результатом співпраці між BladeBUG та компанією з виготовлення вітрових турбін ORE Catapult, проєкт оцінюється в 1 млн фунтів стерлінгів.

Interesting Engineering зазначає, що до кінця наступного року BladeBUG зможе перевіряти поверхні турбін на наявність тріщин та недоліків і передаватиме цю інформацію на берег.

Перша в історії перевірка роботом вітрової турбіни, розташованої у воді, довела багатофункційність винаходу. Під час випробування він пройшов 50 м по вертикально розташованій лопаті турбіни.

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«Робот потенційно скорочує витрати та знижує необхідність у людях поза берегом для перевірки турбін, а також подовжує термін, протягом якого можуть прослужити лопаті. Робототехніка стане важливим компонентом для вітроелектростанцій, глибоководних майданчиків та швидших, більших турбін у найближчі роки», — сказав Кріс Ціслак, генеральний директор BladeBUG.

Фото: BladeBUG