В Україні розробили месенджер для лікарів і пацієнтів

Проєкт на пресконференції в Укрінформі представила IT-компанія SYMPTOMME.

«Навіть якщо ми маємо справу з ідеальним доктором і зразковим пацієнтом, то сама інфраструктура комунікацій між ними абсолютно не вибудувана. І якісний сервіс - швидше виняток, ніж правило. Ми поставили собі за мету вирішити проблему якісних комунікацій між лікарем і пацієнтом», - сказав засновник компанії SYMPTOMME Юрій Жидун, представляючи проєкт.

Він запропонував назвати це месенджером, в якому пацієнт має можливість зазначити свої проблеми зі здоров'ям, а доктор максимально швидко зрозуміти їх і призначити лікування.

«Пацієнт на відповідному ресурсі вводить дані про себе, результати аналізів, заповнює симптоматику своєї хвороби, доктор бачить всю динаміку перебігу хвороби пацієнта в цифровому вигляді, може консультувати пацієнта, а все листування між лікарем і пацієнтом зберігатиметься», - розповів виконавчий директор компанії SYMPTOMME Анатолій Бугайцов.

Таким чином, за його словами, лікарня отримує нову послугу на медичному ринку, пацієнту не потрібно витрачати час на візит до лікаря, а лікарі будуть розвантажені від напливу пацієнтів.

«Пацієнти, які отримують сервіс віддаленого нагляду - це лояльні пацієнти, оскільки навряд чи вони шукатимуть іншу лікарню, в якій цього сервісу немає. До того ж лікарня має можливість контролювати якість послуг, що надаються лікарем. Також існує проблема, що лікарі фізично не встигають відповідати на мобільні телефони і вайбер-чати. Тобто, навантаження на лікарів зростає, а інструменту, щоб впоратися з цим завданням, немає. У нашому випадку, пацієнт з доктором - 24/7, але при цьому не відволікає його, веде свій щоденник самовідчуттів у мобільному додатку, і все це зберігається в хронологічному порядку», - розповів Бугайцов.

За його словами, в додатку буде видно - чи прочитав доктор повідомлення від пацієнта, і його реакція залежатиме від того, наскільки незадовільним він вважає стан пацієнта.

«Разом з доктором пацієнт має можливість спостерігати процес одужання і бути впевненим, що доктор весь час знаходиться поруч. Нарешті, у пацієнта зберігається його медична карта, якою він може скористатися при іншій хворобі, звернувшись до іншого профільного лікаря», - відзначив представник IT-компанії.

Учасники проєкту вважають, що їх розробка полегшить роботу лікарів, забезпечить достатній нагляд за пацієнтом і допоможе розвантажити лікарні в умовах несприятливої ​​епідеміологічної ситуації.

Фото: symptomme.com