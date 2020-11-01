«Дочку» Tesla в Німеччині оштрафували на 12 мільйонів євро

Федеральне відомство з охорони навколишнього середовища (UBA) Німеччини оштрафувало дочірню компанію американського виробника електромобілів Tesla на 12 млн євро.

Про це повідомляє DW з посиланням на звіт Tesla за третій квартал,пПередає Укрінформ.

Американську фірму звинуватили в порушенні законодавства, що стосується питань обов'язкового прийому використаних акумуляторів, випливає з документа.

Представники Tesla опротестували рішення UBA і не очікують йоговідчутного негативного впливу на бізнес.

Німецький завод Tesla в муніципалітеті Грюнхайде у федеральній землі Бранденбург має запрацювати влітку 2021 року. Очікується, що там будуть випускати електромобілі Model 3 і Model Y. У перспективі обсяг виробництва повинен вирости до 500 тисяч одиниць на рік.

Законодавство Німеччини зобов'язує виробників електромобілів приймати назад акумулятори своїх транспортних засобів або залучити до їх утилізації компанію-партнера.