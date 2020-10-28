Науковці надрукували мікрокорабель, що міг би «плисти» всередині волосини

Учені Лейденського університету в Нідерландах надрукували на 3D-принтері найменший корабель у світі в межах дослідження руху мікроскопічних організмів, як-от бактерій.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Gizmodo.

Кораблик розміром 30 мікрометрів настільки маленький, що міг би «плисти» всередині людської волосини. Він рухається завдяки платині, яка взаємодіє з перекисом водню.

Кабіну корабля вдалося виготовити завдяки друку всередині краплі шар за шаром, розповіла дослідниця Даніела Крафт: «Лазер фокусується всередині краплі, яка локально твердне у його фокусній точці. Під час контрольованого переміщення лазера через краплю можна створити необхідну форму».

Дослідницька група Крафт займається вивченням мікроплавців — дрібних частинок, що рухаються у таких рідинах, як вода. Вчені стежать за ними за допомогою мікроскопа, їх основна мета — дослідження такої групи біологічних організмів, як бактерії.

Човен виготовили для тестування друку макроскопічних 3D-принтерів. Новий принтер дослідницької команди пройшов перевірку та одночасно встановив новий рекорд, виготовивши найменший корабель на Землі, який навіть здатний плисти у воді.

Engadget повідомляє, що команда дослідників також створила й інші мікропредмети для досліджень, зокрема спіраль діаметром 5 мікронів та міні-космічний корабель, які змогли виміряти швидкість та шлях різних типів частинок завдяки відстеженню їх руху.

Техніка тривимірного друку може використовуватися для імітування специфічних форм маленького розміру, а також оптимізації їх руху за допомогою рідин.