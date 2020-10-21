Мін'юст США обвинувачує Google у монополії
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.
Google наразі не відреагував на обвинувачення, висунуті Міністерством юстиції та 11 штатами, зокрема у «незаконній підтримці монополії на ринках загальних пошукових послуг».
Скарга проти компанії говорить: «Два десятиліття тому Google став улюбленцем Кремнієвої долини як клаптевий стартап з інноваційним способом пошуку в Інтернеті, який розвивався. Цього Google давно немає. Сьогодні Google - це монополістичний страж для Інтернету й одна з найбагатших компаній на планеті з ринковою вартістю в 1 трильйон доларів і річним доходом, що перевищує 160 мільярдів доларів ».
Як зазначає видання, цей судовий процес повинен стати найбільшим за майже два десятиліття. Останній аналогічний антимонопольний позов було подано проти Microsoft у 1998 році.