Мін'юст США обвинувачує Google у монополії

Міністерство юстиції США обвинуватило інтернет-гіганта Google у монополії на пошук контенту в інтернеті і пошукову рекламу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

Google наразі не відреагував на обвинувачення, висунуті Міністерством юстиції та 11 штатами, зокрема у «незаконній підтримці монополії на ринках загальних пошукових послуг».

Скарга проти компанії говорить: «Два десятиліття тому Google став улюбленцем Кремнієвої долини як клаптевий стартап з інноваційним способом пошуку в Інтернеті, який розвивався. Цього Google давно немає. Сьогодні Google - це монополістичний страж для Інтернету й одна з найбагатших компаній на планеті з ринковою вартістю в 1 трильйон доларів і річним доходом, що перевищує 160 мільярдів доларів ».

Як зазначає видання, цей судовий процес повинен стати найбільшим за майже два десятиліття. Останній аналогічний антимонопольний позов було подано проти Microsoft у 1998 році.