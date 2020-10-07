Google, Amazon і не тільки: у США технологічних гігантів звинувачують у монополії

У США Судовий комітет Палати представників обвинуватив технологічних гігантів Google, Amazon, Facebook and Apple у монополії і закликав до змін у відповідному законодавстві.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

В останні роки американські технологічні компанії зіткнулися з підвищеною увагою в Вашингтоні щодо їх розмірів і влади. Одне з таких розслідувань проводить Судовий комітет Палати представників.

449-сторінковий звіт, складений співробітниками комітету, обвинуватив компанії у стягненні високих комісій, а також у примусі дрібних клієнтів до невигідних контрактів.

«Простіше кажучи, компанії, які колись були розрізненими, невдалими стартапами - тими, хто кинув виклик статус-кво, перетворилися на монополії, які ми в останній раз бачили в епоху нафтових баронів і залізничних магнатів», - йдеться у звіті.

У документі, який підтримали демократи, міститься заклик до змін, які можуть призвести до розпаду деяких з найбільших технологічних компаній Америки. Зокрема йдеться про більш суворе дотримання існуючого законодавства про конкуренцію, а також зміни, що обмежують галузі, в яких компанії можуть вести бізнес.

Як зазначає видання, багато республіканців, які брали участь у розслідуванні, не погодилися з рекомендаціями, назвавши їх «партизанськими» і «радикальними», такими, що «змінять антимонопольне законодавство на бачення крайніх лівих".