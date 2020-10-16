Український стартап представив «електробайк-важковаговик»

Український стартап Delfast представив трьохколісний електричний велосипед Trike з невеликим причепом для здійснення доставок.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал New Atlas.

Максимальна швидкість завдяки електричному 750-ватному двигуну становить 34 кілометрів за годину, а запас ходу без підзарядки розпочинається від щонайменше 70 км і може сягати 110 км.

Зазначається, що велосипед зможе перевозити до 300 кг вантажу.

Вартість одного екземпляру Trike становить 3 799 доларів США.

Як повідомляв Укрінформ, український стартап Delfast представив новий електричний маунтинбайк Cross Dirt, що розганяється до 80 км/год.