Київстар підключив до 4G ще 649 населених пунктів трьох областей

Національний телеком-оператор «Київстар» розширив покриття мережі 4G ще у 649 населених пунктах Миколаївської, Полтавської і Чернігівської областей.

Про це повідомили Укрінформу в пресслужбі оператора.

«Київстар підключив до зв’язку 4G ще 649 сіл на території з населенням 204 тисячі осіб у Миколаївській, Полтавській та Чернігівській областях. Зокрема, це - Велика Багачка, Вовчик, Судіївка (Полтавської), Добрянка, Крути, Сосниця, Холми (Чернігівської), Благодатне, Лимани, Трудолюбівка (Миколаївської) та ін.», - йдеться у повідомленні

Зазначається, що для збільшення території 4G-мережі у цих районах Київстар включив 76 базових станцій на частотах LET-900.

Швидкісний мобільний інтернет дає нові переваги для приватного бізнесу, освіти, дистанційних медичних консультацій, доступу до адміністративних послуг тощо. Адже послуга працює як у приміщеннях, так і на відкритій місцевості. Щоб скористатись мобільною передачею даних достатньо смартфона, який підтримує технологію LTE/4G, та відповідної SIM-карти (USIM).

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Як повідомляв Укрінформ, мобільні оператори України прискорили розвиток 4G завдяки обміну радіочастотами 900 МГц. Базові станції цього діапазону мають найбільший радіус дії і забезпечують якісне покриття далеко за межами населених пунктів. Обмін радіочастотами став можливим завдяки конструктивній позиції компанії Київстар, яка добровільно відмовилась від частини свого спектра в діапазоні 900 МГц. У результаті телеком-регулятор перерозподілив додатковий спектр між іншими мобільними операторами для розвитку 4G/LTE по всій Україні.

Київстар продовжує збільшувати 4G-покриття на частотах 1800 МГц, 2600 МГц і 900 МГц. За час розвитку в Україні технології LTE Київстар забезпечив можливість доступу до швидкісного мобільного інтернету для 84% населення.

Фото: Київстар