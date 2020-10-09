Україна за рік має відмовитися від паперових довідок — Федоров

До вересня 2021 року в Україні необхідно повністю відмовитися від паперових довідок і перейти в онлайн формат.

Про це в ефірі "Свободи слова" сказав віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми хочемо за допомогою ідеї, щоб з вересня 2021 року взагалі не можна було вимагати паперові документи, змусити державу і державні органи швидше налагодити взаємодію", - відзначив Федоров.

Мінцифри планує: якщо послуги не буде в онлайні, вона не існуватиме в офлайні. Наразі держава має всі дані про громадянина, однак між реєстрами немає взаємодії.

"Нам потрібно розвиватися революційно. Тому ми хочемо змусити державу швидше адаптуватися і змінюватися", - сказав Федоров.

Також Федоров нагадав, що Мінцифри сподівається збільшити часту ВВП, що формується за рахунок ІТ, з 3% до 10%.

"Ми подаємо до Верховної Ради законопроєкт і будемо сподіватися на підтримку депутатів — про "Дія-сіті", це спеціальний правовий режим, спеціальна економічна зона з найкращою у світі податковою системою. Ми хочемо адаптувати це спочатку в ІТ-індустрії перед тим, як перезапускати економіку в Україні взагалі", - сказав Федоров.

Як повідомлялося, бренд і концепцію застосунку «Дія» представили 27 вересня 2019 року в Києві. У грудні 2019 року тестовий доступ до застосунку відкрили п'яти тисячам користувачів, які подали заявки.

У першій версії додатку були доступні 33 онлайн-послуги та низка електронних документів. Оновлений застосунок «Дія 2.0», в якому з'явилась низка нових онлайн-послуг і доступні нові електронні документи, презентували на початку жовтня 2020 року.

Станом на початок жовтня додатком "Дія" користується 5 млн українців.