В Україні збудують дата-центр, в який інвестують $1 мільярд

Міністерство цифрової трансформації підписало меморандум з міжнародним холдингом TECHIIA про співпрацю щодо розбудови галузі інформаційних технологій, розвиток кіберспорту, STEM-освіти та будівництва дата-центру в Херсонській області, який буде обслуговувати обладнання вартістю 1 млрд доларів США.

Як передає кореспондент Укрінформу, презентація проєкту відбулась 7 жовтня.

Планується, що дата-центр стане основою для Екотехнопарку. Потужність дата-центру становитиме 500 МВт, він виконуватиме функції зберігання, обробки даних та 3D-рендерінгу. Будівництво об'єкта відбуватиметься із використанням новітніх технологій та із врахуванням турботи про навколишнє середовище. Тепло, яке генеруватиме дата-центр, використовуватимуть на агрофермі, яка стане частиною Екотехнопарку. В першу чергу будівництва буде залучено 200 мільйонів доларів США інвестицій.

Брифінг про початок співпраці Мінцифри та холдингу TECHIIA / Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ

"Сьогоднішня наша зустріч присвячена тому, що ми починаємо партнерство як держава з холдингом TECHIIA. Цей проєкт передбачає побудову Екотехнопарку в Новій Каховці в Херсонській області, це потужний дата-центр, в якому, я впевнений, буде зберігатися багато даних, не тільки які стосуються держави, а і приватних компаній. А це буде впливати на розвиток електронного бізнесу в нашій країні", - сказав віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Він зазначив, що одночасно з цифровими послугами в Україні потрібно розвивати цифрову інфраструктуру і тому для держави є важливими подібні проєкти.

TECHIIA — холдинг, що об'єднує технологічні експертизи багатьох підприємств та окремих проєктів. Бізнес-напрямками холдингу є розробка програмного забезпечення, створення ІТ-продуктів, кіберспорт та медіа, фабричне виробництво сувенірної продукції преміум-класу та будівництво інфраструктурних об'єктів.

TECHIIA застосовує принципи сталого розвитку, що базуються на високих етичних стандартах та принципах соціальної відповідальності.

Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ