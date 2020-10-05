Міністерство цифрової трансформації презентувало оновлений додаток "Дія 2.0." в якому з'явились низка нових онлайн-послуг і доступні нові електронні документи.

Як передає кореспондент Укрінформу, презентація відбулась 5 жовтня під час “Diia Summit”.

"Ми отримали атестат відповідності і якості, так званий атестат КСЗІ (Комплексної системи захисту інформації - ред.), який говорить про те, що "Дія" безпечна. По-друге, ми зробили два pen-тести з нашими партнерами USAID і Академією е-врядування Естонії і також отримали дуже позитивний результат", - сказав віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, у листопаді буде запущено так званий bug bounty, коли "білі" хакери намагатимуться знайти вразливості додатку, і той, хто зламає в цей день в цьому місці "Дію", "отримає мільйон - як приз за свою роботу".

"Ми впевнені у своєму продукті, будемо постійно проводити такі конкурси. Тому що я можу сказати точно, що "Дія" безпечна", - заявив Федоров.

Мінцифри презентувало оновлений додаток «Дія 2.0» / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

Як зазначалося, відсьогодні у додатку "Дія" відображається належний користувач авто та свідоцтво про народження дитини, яке "підтягуватиметься" миттєво у застосунку батьків. Також доступні електронна довідка внутрішньо переміщеної особи та податковий номер.

Крім того, у "Дії" вже доступне актуальне місце реєстрації в цифровому паспорті. Зараз ця послуга працює лише в Харкові, а за декілька днів буде й у Києві. Проте за декілька місяців, за словами Федорова, актуальне місце реєстрації в цифровому паспорті стане доступним по всій країні.

На порталі "Дія" також запроваджується ще один сервіс – реєстрація місця проживання дитини до 14 років. Поки що це доступно у Києві та Харкові.

В оновленій "Дії" з'явилася можливість сплатити штраф за порушення правил дорожнього руху та борги за виконавчими провадженнями.

Федоров зазначив, що сьогодні запущено можливість шерингу цифрового документа через додаток "Дія". Наразі скористатися цією послугою можна у відділеннях Укрпошти, "Нової Пошти", Приватбанку та у Монобанку.

Починаючи з 5 жовтня через портал "Дія" можна зареєструвати ТОВ упродовж 30 хвилин. Також на порталі вже доступні перші 4 е-послуги з будівництва, можна розпочати будівництво або ввести об'єкт в експлуатацію онлайн. Послуги автоматичні і не потребують втручання чиновників.

Мінцифри 5 жовтня також запустило перший в Україні електронний медичний висновок про народження дитини та перевело послугу е-Малятко повністю в онлайн.

Як повідомлялося, бренд і концепцію застосунку «Дія» представили 27 вересня 2019 року в Києві. У грудні 2019 року тестовий доступ до застосунку відкрили п'яти тисячам користувачів, які подали заявки.

У першій версії додатку були доступні 33 онлайн-послуги та низка електронних документів.

Станом на початок жовтня додатком "Дія" користується 5 млн українців.