За квартал до 4G в Україні підключили 2700 населених пунктів - Федоров

Починаючи з 1 липня до 4G в Україні підключили 2 700 населених пунктів, в яких проживає 1,2 млн людей.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це розповів віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на презентації нових сервісів та цифрових послуг Diia Summit.

Він додав, що у 2600 населених пунктах за три місяці було покращено інтернет покриття з 3G або EDGE до 4G. Таким чином доступ до більш якісного покриття отримало 2,6 млн українців. "Максимум за 2 роки у нас вся країна буде вкрита на 95% 4G. І наступного року ми плануємо всі міжнародні траси підключити до інтернету", - сказав Федоров.

Як повідомляв Укрінформ, мобільні оператори України прискорили розвиток мереж 4G у віддалених населених пунктах завдяки використанню частот діапазону 900 МГц. З цією метою у липні 2020 оператори мобільного зв’язку розпочали обмін частотами (рефармінг).