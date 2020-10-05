Мінцифри планує за три роки залучити до команди "дієвих" мільйон осіб

Мінцифри планує впродовж трьох років, що триватиме "оцифрування" послуг в Україні, залучити 1 мільйон людей, які взаємодіятимуть з проєктами цифрової трансформації.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час “Diia Summit”, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми хочемо, щоб за три роки, поки ми оцифровуємо всі послуги, до команди "дієвих" приєднався мільйон людей", - сказав Федоров.

Він пояснив, що команда "дієвих" - це люди, які тестують нові послуги, представники бізнесу, які пропонують нові ідеї, та всі, хто взагалі допомагає і взаємодіє з проєктами цифрової трансформації.

Як повідомлялося, раніше Федоров заявляв, що Мінцифри планує за три роки перевести всі державні послуги в онлайн.