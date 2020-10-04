Вченим вдалося виділити фрагменти ДНК комах, «замурованих» у смолі

Вченим вперше вдалося виділити із комах, капсульованих у смолі, фрагменти ДНК, достатні для дослідження геному.

Для дослідів, як повідомляє Forbes, використовувалися короїди з Мадагаскару, що застрягли у смолі бурштинового дерева, а не викопний бурштин, передає Укрінформ.

Зібрані зразки зберігалися від двох до шести років, після чого дослідники намагалися виділити ДНК комах.

Лише після ретельного очищення зразків та повторення процесу ПЛР (полімеразна ланцюгова реакція, яка широко використовується для реплікації дрібних фрагментів ДНК) декілька разів, вчені змогли виділити достатньо ДНК для вивчення геному жуків.

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Видання зазначає, що, на думку вчених, цей метод, імовірно, може доповнити перелік більш поширених методів аналізу ДНК, таких як екстракція ​​із скелетного матеріалу, муміфікованих та заморожених тканин.

Разом з тим, зауважується, що практично немає шансів відтворити описану в «Парку юрського періоду» ситуацію, коли ДНК динозаврів вдалося виділити із слини муміфікованого в бурштині комара, оскільки хімічні сполуки бурштинової смоли здатні руйнувати ДНК «захоплених» організмів.