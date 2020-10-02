НP представила новий ноутбук, що працює 17 годин без підзарядки

Американська компанія Hewlett-Packard представила новий ноутбук Spectre x360 14.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Verge.

У пристрої з вагою у 1,4 кг встановлений процесор Intel Tiger Lake 11-го покоління. Компанія стверджує, що новий ноутбук, у порівнянні зі своїм попередником, працює на 34% швидше.

Spectre x360 14 має також 34,3-сантиметровий екран із органічного світлодіода, а його роздільна здатність становить 3000х2000 пікселів.

Ноутбук має можливість працювати впродовж 17 годин без підзарядки.

Базова ціна пристрою розпочинається від 1 199 доларів США.

Зазначається, що версія Spectre x360 з підтримкою 5G буде представлена не раніше початку наступного року.

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