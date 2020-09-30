Dell представила два ноутбуки з оновленою пам’яттю

Компанія Dell представила два нові ноутбуки XPS 13 та XPS 13 2-in-1.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Verge.

Обидві моделі, в яких встановлений процесор Intel Tiger Lake 11-го покоління, будуть доступні у США й Канаді вже від сьогодні, 30 вересня. Впродовж наступних тижнів ноутбуки також стануть доступними для користувачів із багатьох інших країн.

У компанії стверджують, що дисплеї нових пристроїв на 7% більші за своїх попередників. Також нові моделі отримали обновлену пам'ять, яка наразі працює на чистоті у 4267 МГц.

Ноутбуки доступні у двох кольорах: сріблястому й білому.

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Вартість XPS 13 розпочинається від 999 доларів США, а XPS 13 2-in-1 від 1 249 доларів США.

Як повідомляв Укрінформ, китайська компанія Хіаомі представила два ноутбуки RedmiBook 16 та RedmiBook 14 II.

Фото: Dell