Lenovo випустила перший у світі ноутбук із гнучким екраном

Компанія Lenovo випустила модель ноутбука Thinkpad X1 Fold, оснащену 13-дюймовим OLED-екраном із функцією згинання його навпіл.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Verge.

Ноутбук можна використовувати як великий планшет, коли він повністю розкладений, або розділити екран на два суміжні дисплеї. Fold можна використовувати горизонтально як 13-дюймовий ноутбук, із клавіатурою та підставкою, або вертикально, зігнутим на 90 градусів, а також як книгу зі стилусом.

Thinkpad X1 Fold має процесор Lakefield від Intel, два порти USB-C та слот для SIM-карт, 8 ГБ оперативної пам'яті, розмір сховища на 1 ТБ й акумулятор ємністю 50 Ватт-год. Він важить близько кілограма та підтримує технологію 5G.

Lenovo також анонсувала ThinkPad X1 Nano, який є найлегшим ноутбуком серед коли-небудь виготовлених - вагою 0,9 кг. Девайс працює на системі Intel Evo, тобто придатний до тривалої автономної роботи, швидкої зарядки та завантаження. Система Evo містить процесори Intel Tiger Lake 11-го покоління, Wi-Fi 6 і Thunderbolt 4.

Nano має 13-дюймовий дисплей 2K 16:10 (з сенсорними та несенсорними опціями). Lenovo заявляє, що девайс має таку саму потужність, як 14-дюймовий екран 16:9. Він оснащений низкою функцій безпеки з використанням штучного інтелекту: Nano визначає, коли власник проходить повз, і може вмикатися або, навпаки, блокуватися, коли користувач відходить.

Nano оснащений процесором Intel 11 покоління до i7, має 16 ГБ оперативної пам’яті, до 1 ТБ пам’яті у сховищі, акумулятор на 48 Ватт-год, чотири 360-градусні мікрофони та інтегровану графіку Intel Xe. Він також підтримує 5G і може запускати Linux на додаток до Windows 10 Pro.

Nano надійде у продаж у 4 кварталі 2020 року.

Як зазначає The Verge, Lenovo анонсувала кілька доповнень до своєї лінійки Thinkbook. Серед флагманів — ThinkBook 13s Gen 2 за 729 дол., ThinkBook 14s Yoga (перший конвертований Thinkbook, що має вбудований стилус) за 849 дол. та ThinkBook 15 Gen 2 за 549 дол., що посчатиметься із вбудованими навушниками Bluetooth. Моделі 13 та 15 також мають опції AMD. Обидва ноутбуки надійдуть у продаж у жовтні, а модель випуск Yoga буде у листопаді.

Фото з сайту theverge.com