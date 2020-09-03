На 20% швидші для офісної роботи: Intel представила процесори нового покоління

Компанія Intel представила нові процесори Intel Core 11-го покоління під кодовою назвою Tiger Lake, набагато ефективніші для роботи в офісі, ігор та створення контенту.

Про це повідомляє New Atlas, передає Укрінформ.

Процесори Tiger Lake створені на основі 10-нм технології SuperFin від Intel у дев'яти різних конфігураціях, зі звичайними марками Intel Core i3, i5 та i7, і працюють на тактовій частоті 4,8 ГГц. Моделі сучаснішого типу підтримуються вбудованим графічним процесором, який Intel називає Iris Xe.

Нові процесори мають Wi-fi 6 і можуть підтримувати до чотирьох портів Thunderbolt 4 для передачі даних, зарядки та відео. Це дозволяє пристроям підтримувати 8K HDR монітори та до чотирьох 4K HDR дисплеїв одночасно.

Intel заявляє, що у порівнянні з попереднім поколінням та продуктами конкурентів нові процесори на 20 відсотків швидші для “офісної діяльності”, у 2,7 раза ефективніші у редагуванні фотографій та відео, та вдвічі потужніше для комп’ютерних ігор.

Компанія додала, що понад 150 компаній протягом наступного місяця почнуть використання процесорів Intel Core 11-го покоління, як-от Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, LG, Samsung, Razer та інших.