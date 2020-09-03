На 20% швидші для офісної роботи: Intel представила процесори нового покоління
Про це повідомляє New Atlas, передає Укрінформ.
Процесори Tiger Lake створені на основі 10-нм технології SuperFin від Intel у дев'яти різних конфігураціях, зі звичайними марками Intel Core i3, i5 та i7, і працюють на тактовій частоті 4,8 ГГц. Моделі сучаснішого типу підтримуються вбудованим графічним процесором, який Intel називає Iris Xe.
Нові процесори мають Wi-fi 6 і можуть підтримувати до чотирьох портів Thunderbolt 4 для передачі даних, зарядки та відео. Це дозволяє пристроям підтримувати 8K HDR монітори та до чотирьох 4K HDR дисплеїв одночасно.
Компанія додала, що понад 150 компаній протягом наступного місяця почнуть використання процесорів Intel Core 11-го покоління, як-от Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, LG, Samsung, Razer та інших.