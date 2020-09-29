Сінгапур скануватиме обличчя для підтвердження особи

Сінгапур стане першою країною у світі, громадяни якої отримуватимуть доступ до послуг приватних та державних служб за допомогою технології сканування обличчя.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на BBC.

Урядове технологічне агентство заявляє, що система верифікації за допомогою біометричних даних буде "основоположною" для цифрової економіки країни. Система уже пройшла тестування у банках, і нині її поширюють по всій країні. Технологію інтегрують зі схемою цифрової ідентифікації країни SingPass, яка надає доступ до державних послуг.

Метод верифікації відрізняється від розпізнавання облич тим, що користувач отримує доступ, наприклад, до додатка банку на смартфоні. Тоді як технологія розпізнавання обличчя може просканувати обличчя всіх на залізничному вокзалі та попередити владу, якщо розшукуваний злочинець проходить повз камеру.

Сінгапурська технологія вже використовується у терміналах самообслуговування філій податкової інспекції країни, а один з найбільших банків держави — DBS — дозволяє користувачам застосовувати її для відкриття банківського рахунку в інтернеті.

Технологія також використовуватиметься у зонах безпеки аеропортів та для підтвердження особи студентів, які складають іспит.

Метод буде доступним будь-якому бізнесу, що хоче його впровадити, якщо він відповідатиме вимогам уряду, які полягають у згоді користувача проходити верифікацію обличчя.

Квок Квек Сін, генеральний директор з питань національної цифрової ідентифікації агентства цифрової трансформації GovTech Singapore, зазначає, що технологія безпечна, адже не передбачає зібрання компаніями жодних біометричних даних. Вони бачитимуть тільки, наскільки скан обличчя наближений до зображення, що має уряд. Він додав, що технологія буде корисною для бізнесу, оскільки йому не доведеться самостійно створювати інфраструктуру.

Фото: www.bbc.com