Спеціалісти пояснили, як на iPhone “подружитися” з Face ID у масці

Безпекові дослідники з Tencent Security Xuanwu Lab пояснили користувачам iPhone, як можна розблокувати свій смартфон завдяки системі розпізнавання обличчя Face ID, не знімаючи при цьому маску у публічному місті на тлі пандемії коронавірусу (COVID-19).

Про це повідомляє портал Digital Trends.

"Коли людина носить маску проти нового коронавірусу, тоді система Face ID не спрацює. Для розв'язання проблеми дослідники з Tencent Security Xuanwu Lab знайшли для власників iPhone шлях, який допоможе системі Face ID спрацювати завдяки частковій видимості людських очей, носа та рота", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал, для початку власникам iPhone треба зайти до розділу налаштувань "Face ID і паролі" та активувати функцію "Створити змінений вигляд". Після цього користувачі повинні зробити два сканування обличчя, аби смартфон запам’ятав їхній новий вираз обличчя.

При цьому сканування треба робити так, аби маска закривала тільки одну половину обличчя, а очі, рот та ніс були частково відкритими. Потім необхідно повторити скан з іншою половиною обличчя.

Як зауважують спеціалісти, інколи двох сканів буде недостатньо, й треба зробити ще декілька спроб.

Зазначається, що при застосуванні такого методу користувачам радять додатково встановити pin-код для підвищення рівня захисту пристрою.