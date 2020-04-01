Користувачі Android “бунтують” у соцмережах через погодний додаток Apple

Компанія Apple придбала додаток Dark Sky, відомий своїми чіткими прогнозами погоди.

Про це повідомляє BBC.

«Apple придбала додаток Dark Sky, що дає прогнози погоди», - йдеться у повідомленні.

Водночас американська компанія планує закрити доступ до погодного додатка всім користувачам операційної системи Android з 1 липня цього року.

Як повідомляє BBC, новина спричинила справжній інформаційний вибух серед користувачів додатку у соцмережах, адже люди почали активно висловлювати своє невдоволення рішенням про недоступність додатку в Android через кілька місяців.

Зазначається, що користувачі Android, які матимуть дійсну підписку на момент, коли додаток припинить роботу, отримають відшкодування.