Amazon представила домашнього дрона-охоронця

Компанія Amazon представила літаючу камеру-дрона Ring Always Home Cam, яка, на відміну від інших камер відеоспостереження, патрулює дім під час польоту та знімає відео у режимі реального часу.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Cnet.

Як зазначається, камера може літати по дому за маршрутом, який встановив хазяїн. «Рух повністю налаштовується користувачем. Фактично, ви рухаєтеся із девайсом по дому і "тренуєте" його, пізнаєте різні точки маршруту, за яким має літати камера», – сказала директор Ring Лейла Роухі.

Дрон транслює записи, зроблені під час польоту, на смартфон хазяїна, а також може перевірити конкретну локацію, якщо дати йому таку команду. Після завершення польоту, тривалість якого обмежується п’ятьма хвилинами, він повертається на док-станцію для підзарядки, яка триває близько години. Роухі повідомила, що такий короткий строк роботи дрона встановлений навмисне, щоб пристрій «використовувався винятково у цілях безпеки».

Камера працює із застосунком Ring Alarm. Коли у будинку фіксується активність, а мешканців немає вдома, Always Home Cam залишає свою док-станцію і летить, щоб перевірити, що відбувається.

Always Home Cam працює тільки тоді, коли залишає док-станцію та літає по будинку. Коли вона переміщується, мешканці чують гудіння, яке засвідчує, що відбувається запис. Камера також оснащена технологією «уникнення перешкод», тому вона не зачіпає речей на своєму шляху. Якщо об’єкт у домі не дасть Always Home Cam рухатися, вона повернеться на док-станцію та надішле повідомлення, що їй не вдалося долетіти до місця призначення.

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Як зазначає Cnet, спочатку стартап Ring мав назву Bot Home Automation і випустив один із перших дверних дзвінків із функцією відео на ринку. Проте інновація мала громіздкий дизайн, обмежені можливості та низьку продуктивність. Після перейменування стартапу на Ring у 2018 році його придбала компанія Amazon. Оновлений бренд займається продажем девайсів для безпеки «розумного дому», а також автоматизації будинку та супутніх аксесуарів.

Ring Always Home Cam з'явиться у продажу у 2021 році та коштуватиме 250 дол.