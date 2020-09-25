У США представили гібридний дрон-пожежник
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал New Atlas.
Зазначається, що дрон працює завдяки гібридній системі двигуна, а саме, через бензиновий двигун, який постійно заряджає батареї чотирьох електричних акумуляторів.
У компанії стверджують, що максимальна швидкість Recruit становить вражаючі 225 км за годину. Всього пристрій може знаходитися у повітрі впродовж трьох годин.
Для порівняння, повністю електричний дрон, на кшталт Phantom 4 Pro від компканії DJI, літає всього 30 хвилин, а його максимальна швидкість не перевищує 72 км за годину.
У Recruit встановлені камера нічного бачення та гучномовець, який можна почути на відстані до 5 км.
Самим дроном можна управляти дистанційно в реальному часі. Він також може працювати автономно при попередньому програмуванні маршруту літального апарату.
За словами представника компанії, виробництво вже розпочалося, а перші доставки очікуються наприкінці цього року.
Фото: Sonin Hybrid