Колишнього інженера Google ув’язнили за крадіжку технологій безпілотників

Колишній інженер компанії Google Ентоні Левандовскі отримав 18 місяців тюремного ув’язнення за крадіжку технологій безпілотних автомобілів.

Про це, як повідомляє Укрінформ, передає BBC.

Суд у Сан-Франциско засудив Левандовскі до 18 місяців за ґратами за, як сказав суддя Вільям Алсуп, "найбільшу крадіжку комерційної таємниці", яку він коли-небудь бачив.

Так, засуджений ексінженер завантажив на свій ноутбук понад 14 тисяч файлів Google перед тим, як залишити роботу в цій компанії в січні 2016 року. Після того він використовував ці секретні технологічні розробки, працюючи в Uber над створенням безпілотного автомобіля.

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Як повідомлялося, на початку 2017 року Waymo (належить Google) звинуватила Uber у крадіжці технологій через Ентоні Левандовскі.

Крадія звільнили з Uber цей скандал – інженер відмовився співпрацювати зі слідством.