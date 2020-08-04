Google анонсувала перші Pixel з підтримкою 5G

Компанія Google офіційно анонсувала перші моделі Pixel з технологією 5G — Pixel 5 і Pixel 4A 5G.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на блог компанії.

Як зазначається, перші смартфони з підтримкою 5G надійдуть вже цієї осені. Деталі компанія пообіцяла надати пізніше. Поки відомо, що ціна за Pixel 4a 5G стартує з $499.

Смартфони будуть доступними у США, Канаді, Великій Британії, Ірландії, Франції, Німеччині, Японії, Австралії та Тайвані.

Також компанія цього місяця запускає у продаж Pixel 4a, який позиціонують як доступний смартфон з гарними можливостями камери. Google Pixel 4a отримав єдину основну камеру на 12.2 МП з розміром сенсора 1/2.55”.

Pixel 4a оснащений 5,8-дюймовим OLED-дисплеєм і процесором Snapdragon 730G. Об'єм оперативної пам'яті складає 6 ГБ, вбудованої - 128 ГБ.

Ціна за нього стартує з $349.