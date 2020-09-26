Мінінфраструктури розробляє додаток для власників дронів

Міністерство інфраструктури працює над додатком для власників дронів з інтерактивною мапою повітряного простору та можливістю подання заявок на використання повітряного простору.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у Фейсбуці .

"Для поліпшення розвитку ринку дронів ми вже почали роботи над створенням зручного мобільного додатку з інтерактивною мапою повітряного простору, автоматизацією подання заявок на дозволи на використання повітряного простору та створенням системи сповіщення щодо подій", - написав Криклій.

За його словами, розвиток цієї сфери створює нові можливості для бізнесу, тож Мінінфраструктури працює над створенням належних умов для цього.

"Спрощуємо процедури для роботи з дронами. На сьогодні безпілотні повітряні судна використовуються вже в дуже багатьох сферах життєдіяльності, як, наприклад, у сільському господарстві, для пошуку та рятування, інспекцій, картографування", - наголосив Криклій.

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Міністр зауважив, що, за оцінками Мінінфраструктури та експертів, український ринок дронів до 2023 року досягне 200 тисяч одиниць. Наразі ж в Україні відсутній облік безпілотних повітряних суден та немає стандартизованих засобів їх ідентифікації, а також не автоматизована система надання дозволів на використання повітряного простору.

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Міністр звернув увагу, що також важливо тримати у фокусі питання безпечної експлуатації, наприклад, під час польотів поза межами зони видимості.

Фото: ДПСУ