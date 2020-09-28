У Саудівській Аравії знайшли відбитки, яким понад 120 тисяч років

Науковці знайшли у пустелі Саудівської Аравії відбитки ніг людей, які жили на цій території ще 120 тисяч років тому.

Як повідомляє Укрінформ, дослідження науковців з Інституту хімічної екології Макса Планка опублікував Science Advances.

Ці сліди можуть стати найдавнішим доказом життя Homo Sapiens на Аравійському півострові.

Вони виявили скам'янілі сліди сімох Homo Sapiens у пустелі Нефуд. Окрім відбитків людей збереглись відмітини коней, верблюдів та слонів (слони, до речі, вимерли на цій території близько 400 тисяч років тому).

Дослідники вважають, що сліди залишились з останнього міжльодовикового періоду. Тоді на території пустелі був вологий клімат, а люди та тварини вільно пересувались регіоном.

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Припускають, що колись на території пустелі було озеро. Саме тому тут скупчились десятки відбитків: тварини приходили до водопою, а люди — за запасами води під час міграції.

«Ми знаємо, що люди відвідували озеро, але відсутність кам'яних знарядь праці або доказів оброблення туш тварин свідчить про те, що їхнє відвідування озера було недовгим», ㅡ розповів Метью Стюард, голова дослідницької групи.

Нагадаємо: сучасна людська хода з'явилася ще до виникнення роду Homo: американські дослідники у 2018 році прийшли до висновку, що наші предки стали ходити на прямих ногах ще 3,6 мільйона років тому.