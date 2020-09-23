NASA виявила на Бенну частини іншого астероїда
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті американського відомства.
За словами вченої з Університету Арізони Данієлли ДеллаГвістіни, на астроїді Бенну були знайдені шість валунів розміром від 1,5 до 4,3 метра на південній півкулі та біля екватора.
Фото: NASA/Goddard/University of Arizona
Вона додала, що ці валуни є набагато світлішими за решту на Бенну, і вони дуже співпадають із матеріалом іншого астероїда під назвою Веста.
Зазначається, що космічний корабель американського відомстві у жовтні цього року здійснить першу спроби взяти проби на астроїді Бенну. Він планує повернутися на Землю у 2023 році для детального аналізу зібраних матеріалів.
Після цього аналізу астрономи зможуть дати точну відповідь, як на Бенну з’явилися уламки Вести.
Як повідомляв Укрінформ, дослідники з Массачусетського технологічного інституту виявили нову планету K2-315b, що обертається навколо своєї зірки за 3,14 доби.