Apple хоче навчити Siri говорити українською

Компанія Apple шукає аналітика анотацій, який володіє українською мовою, щоб навчити свого голосового помічника Siri розуміти її.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в описанні вакансії на сайті компанії.

«Як аналітик анотацій, ви будете слухати й розшифровувати аудіофайли, а також оцінювати реакцію Siri й використання нею мови клієнтів, які погодилися на участь у програмі оцінювання. Ви будете використовувати свої мовні й культурні знання, а також аналітичні навички, щоб оцінювати відповіді на відповідність рекомендаціям... Ми шукаємо кандидатів, які вільно володіють українською мовою», - йдеться в описанні вакансії.

Серед основних вимог до кандидата – вільне володіння англійською та українською мовами з відмінним розумінням, граматикою і навичками вичитки. Також кандидат повинен мати відмінні навички активного слухання щодо здатності розуміти словесні нюанси українського діалекту, у тому числі відмінності в різних українських областях і територіях.

Бажаною є наявність диплому бакалавра або попереднього аналогічного досвіду роботи.

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Компанія обіцяє «конкурентоспроможну оплату праці, великі переваги, право брати участь в акціонерному плані компанії, відпустки та знижки працівникам».

Посада пропонується в ірландському місті Корк, де розташоване європейське представництво Apple.

Як відомо, Siri — персональний помічник і питально-відповідальна система, адаптована під iOS. Цей додаток спілкується природною для людини мовою, щоб відповідати на питання і давати рекомендації. Siri пристосовується до кожного користувача індивідуально, вивчаючи його особливості протягом тривалого часу.