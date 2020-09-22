Apple хоче навчити Siri говорити українською

Apple хоче навчити Siri говорити українською

Укрінформ
Компанія Apple шукає аналітика анотацій, який володіє українською мовою, щоб навчити свого голосового помічника Siri розуміти її.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в описанні вакансії на сайті компанії.

«Як аналітик анотацій, ви будете слухати й розшифровувати аудіофайли, а також оцінювати реакцію Siri й використання нею мови клієнтів, які погодилися на участь у програмі оцінювання. Ви будете використовувати свої мовні й культурні знання, а також аналітичні навички, щоб оцінювати відповіді на відповідність рекомендаціям... Ми шукаємо кандидатів, які вільно володіють українською мовою», - йдеться в описанні вакансії.

Серед основних вимог до кандидата – вільне володіння англійською та українською мовами з відмінним розумінням, граматикою і навичками вичитки. Також кандидат повинен мати відмінні навички активного слухання щодо здатності розуміти словесні нюанси українського діалекту, у тому числі відмінності в різних українських областях і територіях.

Бажаною є наявність диплому бакалавра або попереднього аналогічного досвіду роботи.

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Компанія обіцяє «конкурентоспроможну оплату праці, великі переваги, право брати участь в акціонерному плані компанії, відпустки та знижки працівникам».

Посада пропонується в ірландському місті Корк, де розташоване європейське представництво Apple.

Як відомо, Siri — персональний помічник і питально-відповідальна система, адаптована під iOS. Цей додаток спілкується природною для людини мовою, щоб відповідати на питання і давати рекомендації. Siri пристосовується до кожного користувача індивідуально, вивчаючи його особливості протягом тривалого часу.

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