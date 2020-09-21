Китай планує запустити ще один супутник для реєстрації гравітаційних хвиль
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.
"Тайцзи-1" - перший науково-експериментальний супутник в рамках цього проекту - стартував у космос в серпні 2019 року.
Сам космічний апарат оснащений лазерним інтерферометром з точністю вимірювання до 100 пікометр, а також інерційними датчиками для вимірювання параметрів руху, точність яких дорівнює одній десятимільярдній стандартної вартості гравітаційного прискорення - 9,80665 м/с.
Супутник також обладнаний системою силової установки, точність регульованої тяги якої становить менше одного мікроньютона.
За словами академіка Академії наук Китаю (АНК) У Юеля, "Тайцзи-1" - це перший крок Китаю на шляху реалізації проекту реєстрації гравітаційних хвиль у космічному просторі. Результати експериментів свідчать про правильність відповідних технологій і здійсненності рішень.
Зазначається, що АНК з 2008 року досліджує питання здійсненності виявлення гравітаційних хвиль у космосі. Згідно з розробленим нею проєктом "Тайцзи", Китай у перспективі запустить у космос в цілому три супутники.
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