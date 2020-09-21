Китай планує запустити ще один супутник для реєстрації гравітаційних хвиль

Китай планує запустити ще один супутник для реєстрації гравітаційних хвиль

Укрінформ
Влада Китаю планує до кінця 2024 роки запустити супутник "Тайцзи-2" в рамках реалізації другого етапу проекту реєстрації гравітаційних хвиль у космічному просторі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.

"Тайцзи-1" - перший науково-експериментальний супутник в рамках цього проекту - стартував у космос в серпні 2019 року.

Сам космічний апарат оснащений лазерним інтерферометром з точністю вимірювання до 100 пікометр, а також інерційними датчиками для вимірювання параметрів руху, точність яких дорівнює одній десятимільярдній стандартної вартості гравітаційного прискорення - 9,80665 м/с.

Супутник також обладнаний системою силової установки, точність регульованої тяги якої становить менше одного мікроньютона.

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За словами академіка Академії наук Китаю (АНК) У Юеля, "Тайцзи-1" - це перший крок Китаю на шляху реалізації проекту реєстрації гравітаційних хвиль у космічному просторі. Результати експериментів свідчать про правильність відповідних технологій і здійсненності рішень.

Зазначається, що АНК з 2008 року досліджує питання здійсненності виявлення гравітаційних хвиль у космосі. Згідно з розробленим нею проєктом "Тайцзи", Китай у перспективі запустить у космос в цілому три супутники.

фото ілюстративне

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