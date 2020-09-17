Facebook і Ray-Ban розроблятимуть "розумні" окуляри

Компанія Facebook та виробник лінз і сонцезахисних окулярів EssilorLuxottica, що виробляє продукцію Ray-Ban, оголосили про спільну розробку розумних окулярів наступного року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC.

«Провівши час з їхньою командою і відвідавши їхній завод, я зрозумів, що вони є для нас правильним партнером, який допоможе об'єднати найкращі технології з найкращими окулярами», – сказав гендиректор Facebook Марк Цукерберг.

За його словами, деталі поки розголошуватися не будуть, однак продукт стане наступним кроком на шляху до окулярів доповненої реальності.

Вихід першого продукту під брендом Ray-Ban очікується у 2021 році.

Щоб відпрацювати технологію, компанія роздасть зразки окулярів своїм співробітникам і підрядникам. Вони будуть носити пристрої на території кампусу і в громадських місцях, сказав керівник відділу апаратного забезпечення Facebook Ендрю Босворт.

Прототип, який отримав назву Project Aria, зовні нагадує звичайні окуляри з масивними лінзами. У них буде відсутня функція доповненої реальності. Натомість вони потрібні, щоб записувати відео, аудіо, відстежувати рух очей і дані про місцезнаходження добровольців, пояснив Босворт.

«Це дослідницький пристрій, яке допоможе нам зрозуміти, як побудувати програмне і апаратне забезпечення, необхідне для справжніх окулярів доповненої реальності», - сказав він.

Luxottica є материнською компанією Ray-Ban, Oakley і інших брендів сонцезахисних окулярів. До цього компанія експериментувала з цією технологією, співпрацюючи з Google у 2014 році для проєктування, розробки і поширення пристроїв Google Glass.

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