Назвали дату наступного запуску українсько-американської ракети Antares

Запуск українсько-американської ракети-носія Antares корпорації Northrop Grumman відбудеться 30 вересня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Національного управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору США (NASA).

Запуск ракети-носія запланований на 05:27 за київським часом з космодрому Воллопс (штат Вірджинія).

За даними NASA, Antares із космічним корабелем Cygnus має доправити на Міжнародну космічну станцію близько 3629 кг вантажу.

У липні стало відомо, що група працівників ДП "Конструкторське бюро "Південне" імені М.К. Янгеля" і НВП "Хартрон-Аркос" ЛТД перебувала у США в межах підготовки до пуску ракети-носія корпорації Northrop Grumman Antares.

Як повідомляв Укрінформ, 15 лютого цього року з космодрому Воллопс успішно запустили українсько-американську ракету-носій Antares з космічним кораблем Cygnus. Це був тринадцятий пуск ракети-носія з космічним кораблем Cygnus корпорації Northrop Grumman до МКС у межах програми NASA.