До “сотні” за 3,45 секунди: Ferrari представила новий суперкар

Італійська компанія Ferrari представила новий автомобіль 2021 Ferrari Portofino M.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Car Buzz.

За даними компанії, в суперкарі встановлений 3,9-літровий двигун із подвійним надувом V8. Загальна його потужність становить 612 кінських сил, а крутний момент - 561 Нм.

2021 Ferrari Portofino M може розігнатися до «сотні» за 3,45 секунди. Максимальна швидкість автомобіля не перевищує 319 км за годину.

У середині суперкара також встановлений сенсорний екран у 26 см.

Зазначається, що попри відсутність інформації про ціну 2021 Ferrari Portofino M, вона може становити більше за 215 тисяч доларів, яку просили за попередника суперкар цієї ж моделі.

Як повідомляв Укрінформ, італійський автовиробник Мaserati представив новий швидкісний автомобіль класу люкс MC20.

Фото: Ferrari