До “сотні” за 3,45 секунди: Ferrari представила новий суперкар
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Car Buzz.
За даними компанії, в суперкарі встановлений 3,9-літровий двигун із подвійним надувом V8. Загальна його потужність становить 612 кінських сил, а крутний момент - 561 Нм.
2021 Ferrari Portofino M може розігнатися до «сотні» за 3,45 секунди. Максимальна швидкість автомобіля не перевищує 319 км за годину.
У середині суперкара також встановлений сенсорний екран у 26 см.
Зазначається, що попри відсутність інформації про ціну 2021 Ferrari Portofino M, вона може становити більше за 215 тисяч доларів, яку просили за попередника суперкар цієї ж моделі.
Як повідомляв Укрінформ, італійський автовиробник Мaserati представив новий швидкісний автомобіль класу люкс MC20.
Фото: Ferrari