Maserati представила новий потужний суперкар

Італійський автовиробник Мaserati представив новий швидкісний автомобіль класу люкс MC20.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Автомобіль може розганятися до 96 км за годину за менш як 3 секунди, а максимальна швидкість спорткара не перевищує 325 км за годину. Потужність 12-циліндрововго турбодвигуна V6 становить 630 кінських сил.

У компанії планують представити електрифіковану версію MC20 вже у 2022 році.

Зазначається, що сам суперкар був повністю збудований Мaserati, у той час, як раніше двигуни закуповувалися у Ferrari.

Вартість MC20 розпочинається від 210 000 доларів США, а виробництво автомобіля очікується на кінець цього року. На відміну від свого попередника, MC12, новий суперкар не буде обмежений у кількості.

Як повідомляв Укрінформ, британський автовиробник Land Rover представив новий гібридний позашляховик Land Rover Defender 400e.

Фото: Мaserati