Maserati представила новий потужний суперкар

Maserati представила новий потужний суперкар

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Укрінформ
Італійський автовиробник Мaserati представив новий швидкісний автомобіль класу люкс MC20.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Автомобіль може розганятися до 96 км за годину за менш як 3 секунди, а максимальна швидкість спорткара не перевищує 325 км за годину. Потужність 12-циліндрововго турбодвигуна V6 становить 630 кінських сил.

У компанії планують представити електрифіковану версію MC20 вже у 2022 році.

Зазначається, що сам суперкар був повністю збудований Мaserati, у той час, як раніше двигуни закуповувалися у Ferrari.

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Вартість MC20 розпочинається від 210 000 доларів США, а виробництво автомобіля очікується на кінець цього року. На відміну від свого попередника, MC12, новий суперкар не буде обмежений у кількості.

Як повідомляв Укрінформ, британський автовиробник Land Rover представив новий гібридний позашляховик Land Rover Defender 400e.

Фото: Мaserati

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