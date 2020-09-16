Астрономи знайшли п’ять гігантських радіогалактик

Група астрономів з Манчестерського університету у Великій Британії знайшла у Всесвіті п’ять нових гігантських радіогалактик.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Phys.org.

За даними вчених, йдеться про галактики J0941+3126, J1331+2557, J1402+2442, J1421+1016 та J1646+3627. Їхні розміри сягають від 2,3 до 2,6 млн світлових років.

Усі вони мають порівняно високе радіовипромінювання і, ймовірно, можуть бути еліптичними або проміжними дисковими галактиками.

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Зазначається, що знаходження гігантських радіогалактик є дуже важливим, адже вони допомагають астрономам вивчати формування й еволюцію радіоджерел.

Як повідомляв Укрінформ, група астрономів на чолі з Джейн Грівз із Кардіффського університету виявила в атмосфері Венери фосфін, який здатні виробляти деякі живі організми. На думку дослідників, це відкриття може стати революційним, адже є ймовірним доказом існування життя на сусідній планеті.