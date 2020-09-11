Вчені виявили найпотужніше магнітне поле у Всесвіті
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Phys.org.
Вчені під час дослідження рентгенівського пульсару GRO J1008-57, що був виявлений китайським супутником Insight-HXMT під час його спалаху у серпні 2017 року, виявили у Всесвіті поутнжне магнітне поле.
За теоретичними підрахунками, потужність цього поля становить близько один мільярд Тесла, що в десятки мільйонів разів потужніше за те, що може бути згенеровано в лабораторіях на Землі.
Зазначається, що нейтронні зірки мають найсильніші магнітні поля у Всевіті. Рентгенівські подвійні нейтронні зірки - це системи, що складаються з нейтронної зірки і звичайного зоряного супутника. Нейтронна зірка накопичує речовину й утворює навколишній накопичувальний диск. Якщо магнітне поле є сильним, то накопичена речовина спрямовується магнітними лініями на поверхню нейтронної зірки, що призводить у свою чергу до рентгенівського випромінювання.
Insight-HXMT - це перший китайський рентгенівський астрономічний супутник.
Фото: Phys.org